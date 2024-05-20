Чем для Армении обернётся гибель президента Ирана? Мрачное предсказание от "товарища генерала"

Эбрахим Раиси и глава МИД погибли при крушении вертолёта. Спасатели не нашли ни единого выжившего19 мая потерпел крушение вертолёт, на борту которого, в частности, находился президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.
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