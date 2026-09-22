Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены уже в пяти аэропортах России, ещё один работает "по согласованию".
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