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Мужчина ограбил благотворительный магазин верхом на жирафе

Мужчина ограбил благотворительный магазин верхом на жирафе

Sven Kaeuler/AP/TASS Американец верхом на игрушечном жирафе ограбил благотворительный магазин. Грабитель подъехал на необычном транспорте к витрине и стал забирать пожертвованные вещи, сообщило 12 июля издание KMPH FOX26.

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