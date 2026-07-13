Мужчина ограбил благотворительный магазин верхом на жирафе

Sven Kaeuler/AP/TASS Американец верхом на игрушечном жирафе ограбил благотворительный магазин. Грабитель подъехал на необычном транспорте к витрине и стал забирать пожертвованные вещи, сообщило 12 июля издание KMPH FOX26.
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