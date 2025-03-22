Экстренное предупреждение объявило МЧС в Забайкалье

Погода сильно ухудшится в ближайшие дни в Забайкальском крае. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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