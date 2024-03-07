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«Ястребиная политика» и вмешательство в дела Украины: эксперт об отставке Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с курсом Белого Дома, заложила основу международной напряженности, которая привела к украинскому конфликту, считает доктор исторических наук Чикагского университета Дэниел Ларисон.

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