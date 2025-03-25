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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские, общественники и воспитанники социального приюта попробовали свои силы в изготовлении окопных свечей для нужд СВО

Транспортные полицейские, общественники и воспитанники социального приюта попробовали свои силы в изготовлении окопных свечей для нужд СВО

Сотрудники УТ МВД России по УрФО в лице начальника подразделения по делам несовершеннолетних майора полиции Натальи Ширянкиной, ее коллеги, капитана Кристины Берглезовой вместе с заместителем председателя Общественного совета при Управлении Хайдаром Хантимировым организовали и провели интересное, патриотическое мероприятие для воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Октябрьского района города Екатеринбурга.

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