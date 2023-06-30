Военное обозрение

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Военный эксперт рассказал о попытке контрнаступления ВСУ с западной военной техникой под Артемовском

Военный эксперт рассказал о попытке контрнаступления ВСУ с западной военной техникой под Артемовском

В районе Артемовска (Бахмута) украинские формирования предприняли попытку атаковать позиции российских войск, используя для этого западные вооружение и военную технику.

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