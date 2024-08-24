В Петербурге освободили разыскиваемого США израильтянина-гонщика

Прокурор представил сведения об освобождении иностранца из ИВС. Московский районный суд Санкт-Петербурга отказался арестовывать задержанного Интерполом в Пулкове гражданина Израиля Джошуа Карту, обвиняемого в США в мошенничестве на десятки миллионов долларов.