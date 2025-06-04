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Царьград

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Где майнить в 2025: эксперты АКРА назвали самые выгодные регионы

Где майнить в 2025: эксперты АКРА назвали самые выгодные регионы

Майнерам стоит обратить внимание на два российских региона, где, по данным АКРА, стоимость электроэнергии будет наиболее выгодной: один – для небольших ферм, другой – для крупных майнинговых операций.

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