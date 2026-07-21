В Раде рассказали о новой должности для экс-министра обороны Федорова

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале сообщил, что бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову предложена новая должность - либо вице-премьера по военным технологиям, либо советника Владимира Зеленского по тому же направлению.
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