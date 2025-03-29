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Кафанов о Сафонове и Доннарумме: «Матвей лучше находит правильные решения при прессинге, и качество передач у него выше, а ошибок меньше на сегодня»

– Оцените первый сезон Матвея Сафонова в «ПСЖ». С одной стороны, сыграл мало, с другой – были и статусные матчи.

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