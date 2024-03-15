«Питтсбург» обыграл «Сан-Хосе», Малкин и Костин забросили по шайбе

В чемпионате НХЛ «Питтсбург» после четырех поражений подряд добился победы над «Сан-Хосе» — 6:3. Во втором периоде российские нападающие команд-соперниц обменялись голами: сначала Евгений Малкин вывел «Питтсбург» вперед, а затем Клим Костин сравнял счет за 1.
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