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FiNE NEWS

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Лекарства под защитой: как Минздрав сдерживает рост цен на жизненно важные препараты

Время, когда цены на лекарства растут как на дрожжах, кажется давно ушедшим. По крайней мере, для тех препаратов, которые действительно важны.

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