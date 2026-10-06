Лекарства под защитой: как Минздрав сдерживает рост цен на жизненно важные препараты

Время, когда цены на лекарства растут как на дрожжах, кажется давно ушедшим. По крайней мере, для тех препаратов, которые действительно важны.
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