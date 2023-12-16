AMD опровергла опровержение NVIDIA — ИИ-ускоритель MI300X на 30 % быстрее NVIDIA H100, даже с оптимизациями

Компания AMD ответила на недавнее заявление NVIDIA о том, что ускорители вычислений NVIDIA H100, при использовании оптимизированных библиотек TensorRT-LLM для ИИ-расчётов, быстрее справляются с поставленными задачами, чем новые ускорители AMD Instinct MI300X.
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