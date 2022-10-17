Газета.ру

7 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Посол РФ Нечаев: ФРГ не давала сигналов о готовности запустить "Северный поток — 2"

Посол РФ Нечаев: ФРГ не давала сигналов о готовности запустить "Северный поток — 2"

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил в интервью ТАСС, что Берлин не сигнализировал о готовности принять решения для запуска "Северного потока — 2", но возможность поставлять в ФРГ газ по неповрежденной нитке трубопровода сохраняется.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх