Космическая экспедиция: Сергей Рыжиков и Джонатан Ким отправятся на МКС 8 апреля

"Роскосмос" утвердил экипажи для миссии "Союз МС-27", стартующей 8 апреля с Байконура. В основной состав вошли космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким, участвующий в перекрестных полетах с США.