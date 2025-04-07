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Царьград

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Космическая экспедиция: Сергей Рыжиков и Джонатан Ким отправятся на МКС 8 апреля

Космическая экспедиция: Сергей Рыжиков и Джонатан Ким отправятся на МКС 8 апреля

"Роскосмос" утвердил экипажи для миссии "Союз МС-27", стартующей 8 апреля с Байконура. В основной состав вошли космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким, участвующий в перекрестных полетах с США.

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