Словакия может выступить за блокировку всей европейской помощи Украине. Премьер-министр Роберт Фицо готов к такому шагу, если нелегитимный президент* Незалежной Владимир Зеленский не восстановит транзит российского газа через территорию своей страны.
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