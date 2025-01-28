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Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС

Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС

Словакия может выступить за блокировку всей европейской помощи Украине. Премьер-министр Роберт Фицо готов к такому шагу, если нелегитимный президент* Незалежной Владимир Зеленский не восстановит транзит российского газа через территорию своей страны.

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