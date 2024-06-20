Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Le Monde diplomatique: Запад переоценил влияние санкций, а Россию спасло «военное кейнсианство»

Le Monde diplomatique: Запад переоценил влияние санкций, а Россию спасло «военное кейнсианство»

Влиятельный французский журнал Le Monde diplomatique в своем последнем номере за июнь 2024 года публикует статью обозревателя David Teurtrie под красноречивым названием «Почему провалились санкции против России»? Через неделю после начала СВО глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявляла о том, что пакет западных санкций «разрушит Россию».

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Sergiy Che
&quot;...г-н Клеман Бон, тогдашний государственный секретарь, отвечающий за дела Европы, заявил в феврале 2022 года: « Россия — это ВВП Испании». Это утверждение является одновременно приблизительным и упрощенным. По данным Всемирного банка, номинальный ВВП РФ в 2022 году был восьмым (пятнадцатое место у Испании), тогда как, рассчитанный по ППС – четвертый в мире». В 2023 году рост ВВП в РФ составил 3,6%, а прогнозы на этот год предполагают рост в 3,2%....&quot;  ©  - Гы-гы-гы, корочеговоря сами себя же запутали своими популистскими стат-оценками по ВВП и т.п. муйне... и столкнулись не с &quot;цифирьками оценок ВВП ведущими экспёрьдами бла-бла-бла...&quot; а со злой реальностью экономики России!  🤣
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