Le Monde diplomatique: Запад переоценил влияние санкций, а Россию спасло «военное кейнсианство»

Sergiy Che

"...г-н Клеман Бон, тогдашний государственный секретарь, отвечающий за дела Европы, заявил в феврале 2022 года: « Россия — это ВВП Испании». Это утверждение является одновременно приблизительным и упрощенным. По данным Всемирного банка, номинальный ВВП РФ в 2022 году был восьмым (пятнадцатое место у Испании), тогда как, рассчитанный по ППС – четвертый в мире». В 2023 году рост ВВП в РФ составил 3,6%, а прогнозы на этот год предполагают рост в 3,2%...." © - Гы-гы-гы, корочеговоря сами себя же запутали своими популистскими стат-оценками по ВВП и т.п. муйне... и столкнулись не с "цифирьками оценок ВВП ведущими экспёрьдами бла-бла-бла..." а со злой реальностью экономики России! 🤣