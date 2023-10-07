Врач из Челнов стал главным внештатным кардиохирургом Минздрава РТ

Рамис Якубов, руководитель отделения сердечно-сосудистой хирургии БСМП в Набережных Челнах, стал главным внештатным кардиохирургом Минздрава Татарстана по приказу министра здравоохранения Марселя Миннуллина.
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