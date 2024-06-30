Андрей Аршавин: Англия не играет на весь потенциал собранного состава

Андрей Аршавин высказался о невыразительном выступлении сборной Англии на Евро-2024. Бывший форвард сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мыслями о выступлении сборной Англии на Евро-2024.
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