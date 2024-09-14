Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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  • Малик Гумеров
    Точно !  Наша ... еще дитя  в сравнении с ними .... !   Сумеет вырасти до зрелости .... под вопросом !    С упорством...Артефакты, меняющ...
  • Александр Николаевич
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  • Александр Зиборов
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Артефакты, меняющие реальность

Артефакты, меняющие реальность

Официальная наука на сегодняшний день располагает уникальными фактами и артефактами, объяснение которым она сделать не в состоянии.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Древние цивилизации были более развитые чем мы сейчас....
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
Точно !  Наша ... еще дитя  в сравнении с ними .... !   Сумеет вырасти до зрелости .... под вопросом !    С упорством маньяка   шагает  тропой  к пропасти(ведут к пропасти  , а народы как овечки  ведутся ...)  ... !
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9 час.

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