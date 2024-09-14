Артефакты, меняющие реальность

Древние цивилизации были более развитые чем мы сейчас....

МГ

Малик Гумеров

Точно ! Наша ... еще дитя в сравнении с ними .... ! Сумеет вырасти до зрелости .... под вопросом ! С упорством маньяка шагает тропой к пропасти(ведут к пропасти , а народы как овечки ведутся ...) ... !