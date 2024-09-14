Официальная наука на сегодняшний день располагает уникальными фактами и артефактами, объяснение которым она сделать не в состоянии.
Артефакты, меняющие реальность
Комментарии
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Александр Николаевич
Древние цивилизации были более развитые чем мы сейчас....
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
Точно ! Наша ... еще дитя в сравнении с ними .... ! Сумеет вырасти до зрелости .... под вопросом ! С упорством маньяка шагает тропой к пропасти(ведут к пропасти , а народы как овечки ведутся ...) ... !
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9 час.
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