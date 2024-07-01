Депутат Лантратова: в Госдуме в октябре хотят рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

Закон может вступить в силу с 1 января 2025 года В Госдуме в октябре собираются рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ, сообщила РИА «Новости» первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова (партия «Справедливая Россия – За правду»).
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