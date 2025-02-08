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Донецкая группа новостей

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Ростов этой ночью.

Ростов этой ночью.

Ростов этой ночью. Взрывной волной от сбитого беспилотника на Сельмаше повреждения получили 14 домов на улицах 1-й Конной Армии, Поляничко и Вильнюсской.

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