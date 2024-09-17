Посольство РФ запросило у Госдепа информацию о задержанном в США россиянине

Известия/Алексей Агарышев Российскому посольству в Соединенных Штатах известно о задержании гражданина России Дениса Постового в американском штате Флорида, но официального уведомления об аресте россиянина не поступало из местных правоохранительных органов.
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