Александр Муравский: «Вопрос номер один - обеспечение газом Приднестровья»

Бывший вице-премьер-министр Александр Муравский заявил о риске серьёзного энергетического кризиса в Республике Молдова, подчеркнув проблемы с газоснабжением и высокими ценами на электроэнергию, передаёт Noi.
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