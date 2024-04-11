Российская «элита» без Taboo

РС

Роза Семиренко

Никита Сергеевич! Вы так много и правильно говорите в «Бесогоне» об этой «элите» гнилой, а что же вы проглядели своих дочерей? Или это другое? А мы так надеялись, что есть человек, который борется с этой плесенью в нашей стране?! Как же так?!