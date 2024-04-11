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Российская «элита» без Taboo

Российская «элита» без Taboo

В минувшую субботу, в российской столице состоялась премьера скандального, инфернального шоу Taboo в театре-кабаре Crave.

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Комментарии
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НК
НЮ Королева
Это было на 9 -й день, а не на 40-й после Крокуса...
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12 час.
РС
Роза Семиренко
Никита Сергеевич! Вы так много и правильно говорите в «Бесогоне» об этой «элите» гнилой, а что же вы проглядели своих дочерей? Или это другое? А мы так надеялись, что есть человек, который борется с этой плесенью в нашей стране?! Как же так?!
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9 час.
Е Пронина
надо к нему обратиться чтоб снял передачу об этом))
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9 час.

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