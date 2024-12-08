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Поскольку Сирия этой ночью перестала существовать, стоит отметить несколько важных моментов. Было бы странно, если наши враги не воспользовались бы нашими ошибками.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Да главный вывод не в этом, а в том, что Россия выглядит сейчас болваном, которого обвели вокруг пальца! Построили аэродромы, базы, портовую иныраструктуру- для кого? Врагам!!! Сколько могил наших солдат там - сколько голов сложили там россияне! Это для кого? Кто за это все ответит?
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13 час.
Владимир Карпов
Ай-яй-яй ...! Снова нас обманули !!! Мы поверили им, помогали всем, чем могли, наши парни сложили свои головы и помогли покончить с бандитами, построили различную инфраструктуру, построили военные базы - и всё это впустую !!! А разве наши Главные не видели с кем имеют дело ??? Их история ничему не учит ??? Странно, но похоже, что наши постоянно болеют какой-то &quot;детской наивностью&quot; в отношениях с лютыми &quot;партнёрами&quot; и находятся в отрыве от жёсткой реальности в ущерб стране и народу.
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9 час.

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