Да главный вывод не в этом, а в том, что Россия выглядит сейчас болваном, которого обвели вокруг пальца! Построили аэродромы, базы, портовую иныраструктуру- для кого? Врагам!!! Сколько могил наших солдат там - сколько голов сложили там россияне! Это для кого? Кто за это все ответит?

Владимир Карпов

Ай-яй-яй ...! Снова нас обманули !!! Мы поверили им, помогали всем, чем могли, наши парни сложили свои головы и помогли покончить с бандитами, построили различную инфраструктуру, построили военные базы - и всё это впустую !!! А разве наши Главные не видели с кем имеют дело ??? Их история ничему не учит ??? Странно, но похоже, что наши постоянно болеют какой-то "детской наивностью" в отношениях с лютыми "партнёрами" и находятся в отрыве от жёсткой реальности в ущерб стране и народу.