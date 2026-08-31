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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Платини об Инфантино: «Должен уйти – он не соблюдал правила футбола, будучи их гарантом. Я всегда знал, что он любит деньги и власть. УЕФА может свергнуть его через суд»

Экс-президент УЕФА Мишель Платини призвал Джанни Инфантино покинуть пост в ФИФА . Ранее президент ФИФА столкнулся с критикой на фоне проекта по продаже части прав на чемпионат мира.

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