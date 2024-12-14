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Крымское информационное агентство

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Крым стал лидером экологического рейтинга на Юге России

Крым стал лидером экологического рейтинга на Юге России

Названы результаты Экорейтинга регионов, который впервые комплексно оценивает достижение результатов по улучшению качества окружающей среды в субъектах Российской Федерации, а также удовлетворенность жителей регионов этой работой.

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