Крым стал лидером экологического рейтинга на Юге России

Названы результаты Экорейтинга регионов, который впервые комплексно оценивает достижение результатов по улучшению качества окружающей среды в субъектах Российской Федерации, а также удовлетворенность жителей регионов этой работой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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