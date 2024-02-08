Финляндия продлила закрытие границы с Россией: на сколько сохраняются ограничения Евгения КомароваФинляндия приняла решение продлить закрытие сухопутных границ с Россией.
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