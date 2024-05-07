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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский пропустил 4 шайбы после 28 бросков «Бостона» в 1-м матче серии

Бобровский пропустил 4 шайбы после 28 бросков «Бостона» в 1-м матче серии

«Флорида» проиграла «Брюинс» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 0-1). Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

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