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Полковник Бо заявил, что предложение РФ о переговорах исключает ЕС из процесса

Полковник Бо заявил, что предложение РФ о переговорах исключает ЕС из процесса

Бывший советник Североатлантического альянса и экс-полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо указал на ключевую деталь в возможных предстоящих переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле и заявил, что в них не предусмотрено участие европейских лидеров.

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