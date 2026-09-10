Дилеры наращивают долю на рынке автомобилей с пробегом

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. Российский рынок автомобилей с пробегом переживает структурную трансформацию: при стабильном объеме сделок в 5,5–6 млн единиц в год фокус продаж смещается в сторону организованного дилерского канала.
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