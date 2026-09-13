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Аргументы и Факты

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Легкоатлеты из РФ направили в МОК и ООН письмо с призывом о допуске

Легкоатлеты из РФ направили в МОК и ООН письмо с призывом о допуске

Группа из 17 ведущих российских легкоатлетов направила открытое письмо в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) с призывом допустить их к участию в международных стартах.

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