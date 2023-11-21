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Мировое обозрение

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ТАСС узнал о планах по переходу двух Варшавянок на Дальний Восток

ТАСС узнал о планах по переходу двух Варшавянок на Дальний Восток

Дизель-электрические подлодки "Уфа" и "Можайск", четвертая и пятая ДЭПЛ проекта 636.3 (шифр "Варшавянка"), построенные на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота (ТОФ), могут совершить межфлотский переход с Балтики на Дальний Восток после ноября 2023 года или уже в 2024 году по "южному" маршруту – через Средиземное море и Индийский океан.

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