ТАСС узнал о планах по переходу двух Варшавянок на Дальний Восток

Дизель-электрические подлодки "Уфа" и "Можайск", четвертая и пятая ДЭПЛ проекта 636.3 (шифр "Варшавянка"), построенные на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота (ТОФ), могут совершить межфлотский переход с Балтики на Дальний Восток после ноября 2023 года или уже в 2024 году по "южному" маршруту – через Средиземное море и Индийский океан.