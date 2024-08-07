Фото: russiatoday.ru Недавняя атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область рискует серьезно истощить ресурсы украинской армии, поставив под угрозу ее способность противостоять новым ударам российских войск.
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