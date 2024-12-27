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Царьград

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Снегопад утих: Северная Осетия отменила режим ЧС после указа Меняйло

Снегопад утих: Северная Осетия отменила режим ЧС после указа Меняйло

В Северной Осетии отменили режим ЧС, введенный из-за снегопадов. Глава региона Сергей Меняйло подписал указ, разрешающий въезд большегрузного транспорта.

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