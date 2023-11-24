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Geely готовит для России еще четыре новинки

Geely готовит для России еще четыре новинки

Китайская марка Geely в следующем году привезет в Россию четыре новые модели. В их числе окажутся два компактных кроссовера Starray и Atlas Cool, среднеразмерный вседорожник Okavango L, а также седан Preface L.

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