Geely готовит для России еще четыре новинки

Китайская марка Geely в следующем году привезет в Россию четыре новые модели. В их числе окажутся два компактных кроссовера Starray и Atlas Cool, среднеразмерный вседорожник Okavango L, а также седан Preface L.
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