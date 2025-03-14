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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» об отмене гола Альвареса с пенальти: «Ошибка в использовании ВАР разрушила надежды миллионов болельщиков»

Форвард «индейцев» поскользнулся перед 11-метровым ударом в ворота «Реала» и коснулся мяча обеими ногами.

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