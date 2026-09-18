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Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин, Муаден и Биго, Чэнь и Читипаховян выступят с произвольными танцами

19 сентября танцевальные дуэты покажут произвольные танцы на этапе Гран-при среди юниоров в Анкаре.  Американский дуэт Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин лидирует после ритм-танца.

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