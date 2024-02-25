Минстратегпром: Потребности ВСУ в боеприпасах превышают возможности США и ЕС

Глава Минстратегпрома Украины Александр Камышин выступил с заявлением о том, что потребности украинских военнослужащих в боеприпасах на фоне российско-украинского конфликта превышают возможности производства Соединенных Штатов Америки и Евросоюза.
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