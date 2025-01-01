В Татарстане растет число IT-компаний и занятых в IT ИП

За 2024 год в Татарстане появилось 55 новых IT-компаний, и их общее количество достигло 3403. Незначительно увеличилась и доля занимающихся IT фирм среди всех типов организаций, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
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