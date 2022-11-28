Бразилия недовольна полем, на котором может сыграть в 1/8 финала ЧМ-2022. Игроки и тренерский штаб сборной Бразилии раскритиковали состояние поля на стадионе «974», на котором они обыграли Швейцарию со счетом 1:0 и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира.