Бразилия недовольна полем, на котором может сыграть в 1/8 финала ЧМ-2022. Игроки и тренерский штаб сборной Бразилии раскритиковали состояние поля на стадионе «974», на котором они обыграли Швейцарию со счетом 1:0 и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира.
Популярные статьи
- Министр внутренних дел Германии с повязкой One Love пришла на матч с Японией. Она сидит рядом с Инфантино
- Сибскана о Германии: «Вместо футбола решили чьи-то права позащищать. Кайф, что японцы им заткнули ##########»
- «Верим в ваш успех, братья!» Сборная России пожелала Сербии удачи перед стартом на ЧМ-2022
Свежие комментарии