Дипломаты Кубы покинули Генеральную Ассамблею ООН после заявлений Трампа

В фоне заявлений президента США Дональда Трампа о беспрецедентном давлении со стороны Вашингтона на Кубу дипломаты Кубы покинули зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций, 22 сентября сообщает РИА Новости.
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