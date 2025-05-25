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Добрый Мир

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Сводка СВО, вечер 24 мая. Три тонны «чугунной смерти» истребили нациков ВСУ

Сводка СВО, вечер 24 мая. Три тонны «чугунной смерти» истребили нациков ВСУ

Авиация разнесла трехтонной бомбой многоэтажку, где засели солдаты ВСУ, рассказал военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

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