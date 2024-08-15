"Козырь" Белоусова бьёт все рекорды – уничтожена огромная колонна: Ветераны "Вагнера" спасли от оккупации важный посёлок в Курске

Многие с большим воодушевлением восприняли новость о том, что в первые дни вторжения ВСУ в Курск в качестве подмоги нашим войскам прибыли бойцы ЧВК Вагнера, причём не рядовым, а самые настоящие ветераны, которые успели пройти и огонь, и воду в зоне СВО.