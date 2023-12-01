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Никитин про 2:0 с «Сочи»: «Хорошую игру провели, но удаления ритм сбивали. Серега Мурашов на ноль сыграл, есть положительный момент»

– В принципе, хорошую игру провели. Единственный момент – удаления ритм игры сбивали, очень много приходилось одним играть, другим сидеть.

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