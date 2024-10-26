По какому принципу называли детей на Руси

Русское имя – это сложная формула, в истории которой далеко не все однозначно. Как давали имена на Руси, что такое феномен «полуимени», и какими были настоящие имена русских царей?ПрозвищаТрадиция давать имена на Руси сложилась еще в дохристианские времена.