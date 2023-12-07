И спи спокойно: как добиться отсрочки выплаты налогов в случае долга

В сентябре и октябре 2023 года россиянам (физическим лицам) направлялись налоговые уведомления, в которых указывались суммы имущественных налогов за 2022 год, сведения об объектах налогообложения, налоговой базе, сроки уплаты налога и сведения, необходимые для перечисления всех сумм в качестве единого налогового платежа (ЕНПД).