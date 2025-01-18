Британцы и Украина выстраивают будущее на 100 лет вперед

После подписания в январе 2024 года Соглашения о сотрудничестве в области безопасности, то есть военного соглашения, а затем, в частности, Франции и Германии, Великобритания переходит на следующий уровень и заключает соглашение сроком не менее 100 лет с идеологическое и экономическое измерение, которые не менее сильны, чем военное измерение.